Vielfältigkeit beim TSC Lorsch

Lorsch.Der TSC Rot-Weiß Lorsch richtete gemeinsam mit dem Hessischen Tanzsportverband (HTV) in der Nibelungenhalle die Offenen Landesmeisterschaften in allen Nachwuchs-Leistungsklassen der Standardtänze aus. Es tanzten insgesamt 36 Paare um elf Titelgewinne, Medaillen und Platzierungen. Vom Engagement sowohl der Teilnehmer als auch der Mitglieder des ausrichtenden Tanzsportclubs zeigten sich der HTV-Präsident Jörg Hillenbrand und Bürgermeister Christian Schönung beeindruckt. Der TSC sorgte zudem gleichzeitig für den Auftritt von vier Kindergruppen bei der Lorscher Kerb.

Seit fast 40 Jahren steht im Lorscher Verein der Spaß beim Tanzen im Mittelpunkt. Für jeden Geschmack und jedes Alter finden sich Angebote. Schnuppertrainings sind jederzeit und in allen Gruppen möglich. Neu im Programm: Für Paare, die gerne lateinamerikanische Rhythmen ausprobieren möchten, bietet der TSC ab dem 15. Oktober an vier Abenden einen Salsa Workshop an. red/Bild: Nimz

