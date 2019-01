Vielleicht ist beim Überflieger was drin

Erbach.Das Frauenhandball-A-Liga-Team des SV Erbach empfängt am Samstag um 19.15 Uhr die TGS Walldorf II und möchte nach dem verpatzten Jahresbeginn in Gersprenztal (20:24) den ersten Sieg einfahren. Im Hinspiel kam das Team von Trainer Jozef Skandik nicht über ein 24:24 hinaus. met

Bezirksoberliga: TV G.-Rohrheim – SV Erbach (Sa. 19 Uhr, Bürgerhalle). Vor einer schweren Auswärtsaufgabe stehen die SVE-Herren beim Tabellenzweiten. Der Aufsteiger spielt eine herausragende Runde und strebt den Durchmarsch in die Landesliga an. Die Erbacher haben an das Hinspiel gute Erinnerungen. Da rang der SVE dem TVG ein 25:25 ab und schnupperte sogar an einem Heimsieg. Personell sieht es gut aus bei den Gästen: Bis auf den Langzeitverletzten Rene Weis sollten alle Mann an Bord sein. ki/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.01.2019