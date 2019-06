Vielseitigkeit ist gefragt

Bensheim/Heppenheim.Das Landesturnfest ist weit mehr als nur Turnen. Bevor am heutigen Samstag die Mehrkampf–Hessenmeister im Gerätturnen und in der Leichtathletik sowie im Jahn- und Friesenkampf an sechs verschiedenen Sportstätten ermittelt werden (siehe „Turnfest-Programm“), hatten alle Teilnehmer vor allem am gestrigen Tag bei den Wahlwettkämpfen die Möglichkeit, ihre Vielseitigkeit zu testen.

Sie mussten sich individuell vier Disziplinen aus den Bereichen Gymnastik, Gerätturnen, Leichtathletik, Schwimmen, Rope Skipping und Trampolin aussuchen. Zudem nutzen elf Vereinsteams die Turnfesttage für einen Wahlwettkampf. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.06.2019