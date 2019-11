Vier Dämpfer zum Hinrunden-Finale

Bensheim.Es war ein gebrauchtes Wochenende für die bisher so erfolgsverwöhnten ersten beiden Badminton-Mannschaften des TV Bensheim in der Verbandsliga. Am doppelten Heimspieltag zum Hinrunden-Abschluss verloren Vizemeister TVB I und der stark gestartete, nun aber ersatzgeschwächte Aufsteiger TVB II gegen den verlustpunktfreien TV Neu-Isenburg als auch gegen die bisher im Tabellenkeller beheimatete SG

...