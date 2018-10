Vier Stunden vergeblich gekämpft

Heppenheim.Einen wichtigen Sieg holte die dritte Tischtennismannschaft des TTC Heppenheim, die Verbandsliga-Auswahl kämpfte in Höchst dagegen vergeblich.

Verbandsliga: TSV Höchst – TTC II 9:7. Nach über vier Stunden Kampf stand das Schlusslicht beim Timo-Boll-Club mit leeren Hände da, hat den Befreiungsschlag verpasst. Die 2:1-Führung aus den Doppeln hielt in der ersten Runde. In allen Paarkreuzen wurden die Punkte geteilt. Die Partie stand in den letzten drei Matches auf des Messers Schneide. Tim Klicks quittierte eine unglückliche Fünfsatzniederlage nach toller Aufholjagd gegen Carl. Der zweite Tageserfolg von Max Hay, ebenfalls über die volle Distanz, gegen Meister war nur Makulatur, da am Nachbartisch Schaumann/Faust 7:11 im Entscheidungssatz unterlagen. – TTC-Punkte: Tomahogh/Klicks, Dreißigacker/Hay, Faust, Schaumann, Tomahogh, Hay (2).

Klare Sache beim Schlusslicht

Bezirksoberliga: SV Ober-Kainsbach – TTC III 2:9. Weitere wichtige Punkte für den Klassenverbleib hat die TTC-Dritte beim Schlusslicht eingefahren. Bis zur 7:0-Führung musste lediglich das Ersatzspielerdoppel Knapp/Elbert sowie Luca Druffel über fünf Sätze kämpfen. – TTC-Punkte: Schulz/Kessler, Hay/Druffel, Knapp/Elbert, Hay (2), Schulz (2), Kessler, Druffel.. drei/ü

