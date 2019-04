Vier Tore in Hälfte zwei sind zu wenig

Zwingenberg.Eine bittere 12:16 (8:8)-Niederlage mussten die A-Liga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg bei der SKG Roßdorf hinnehmen. Mit einem sehr dünnen Kader – unter anderem fehlte Spielertrainerin Martina Reinhardt – zeigte der TuS eine tolle Moral, agierte am Angriff aber glücklos. Alleine sechs Strafwürfe wurden vergeben. Während dies in der ersten Hälfte noch zu kompensieren war, wuchs der Rückstand im zweiten Abschnitt an. Schließlich kam der TuS nur auf vier magere Treffer nach der Pause – zu wenig, um zu punkten. – TuS-Tore: Kaufmann (5), Geierhaas (2/1), Dluzak (2/2), Kramer,Bernhard und Lehrian (je 1). mep

