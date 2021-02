Viktoria Köln leiht Michael Schultz aus

Köln/Mannheim.Der frühere Waldhof-Aufstiegsheld Michael Schultz wird von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig an den Drittligisten Viktoria Köln verliehen. Der 27-jährige Innenverteidiger war bei der Eintracht zuletzt aufs Abstellgleis geraten und stand in diesem Jahr noch nicht einmal im Kader der Braunschweiger. Im vergangenen Sommer war Schultz zum deutschen Meister von 1967 gewechselt. Nach einem guten Start rutschte er bei seinem neuen Verein im Spätsommer in eine Formkrise.

Der SV Waldhof Mannheim hatte Anfang Januar großes Interesse an einer Rückholaktion signalisiert – Schultz spielte von 2016 bis 2020 für den SVW und stieg mit den Blau-Schwarzen 2019 in die 3. Liga auf. Der neue Waldhof-Trainer Patrick Glöckner telefonierte sogar mit dem Südpfälzer, der sich damals aber noch in Braunschweig durchsetzen wollte. alex

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.02.2021