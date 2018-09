Vizemeister bei Baseball-Premiere

Bensheim.Die neue Baseball-Spielgemeinschaft Bensheim Knigths/Grasshoppers Erbach hat ihr Ziel verfehlt: Sie verlor die beiden letzten Saisonspiele bei den Fulda Blackhorses und verpasste dadurch die Meisterschaft in der Landesliga B.

Das erste Spiel, das im Juni wegen eines Unwetters abgebrochen wurde, ging mit dem Spielstand von 0:0 im vierten Inning weiter – zwei Innings, die keine Fehler tollerieren würden. Es begann mit starkem Pitching der Nordhessen. Die Blackhorses übernahmen mit einem Punkt die Führung und hielten diesen hauchdünnen Vorsprung bis zum Ende. Vielversprechend begann das zweite Spiel für die Südhessen. Schnell war eine 6:0-Führung herausgeholt, die aber im vierten Inning verpielt wurde. Der Endstand von 6:8 bedeutet die zweite Niederlage an diesem Tag.

Der zweite Tabellenplatz in der ist dadurch zwar nicht mehr gefährdet, es wäre aber mehr drin gewesen. Fulda steht als direkter Aufsteiger in die Landesliga A fest. Nichtsdesotrotz freuen sich die Knights, dass sie ein tolles erstes .Jahr als Vizemeister beenden werden. Ein letzter Spieltag am kommenden Wochenende in Kassel beschließt die Saison. red

