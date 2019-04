Vizemeister muss zwei Leistungsträger ersetzen

Lampertheim.Nach dem 6:1-Heimsieg des TTC Lampertheim gegen Schlusslicht TTS Borsum tauschte Andrei Putuntica seine Nervenstärke gegen eine Portion Wehmut ein – zumindest für ein paar Minuten. Beim gemeinsamen Abendessen sprach der moldawischer Spitzenspieler einen Toast aus und bedankte sich für drei schöne Jahre in Lampertheim. Vor allem die letzte Spielzeit in der 3. Tischtennis-Bundesliga dürfte dem 20-Jährigen noch lange in Erinnerung bleiben. Nach einem achten Platz 2017 und einem fünften 2018 sprang für den TTC die nie für möglich gehaltene Vizemeisterschaft in der Nord-Gruppe heraus.

Mit seinen starken Leistungen weckte Putuntica (Einzelbilanz 20:8) allerdings Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. In der kommenden Runde wird der Moldauer im Spitzenpaarkreuz von Zweitligist TuS Celle aufschlagen. „Er ist ein Top-Mann. Wenn er nach vorne will, muss er den nächsten Schritt machen“, betont Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend und merkt an: „Andrei hat sich immer vorbildlich verhalten und kein Spiel verpasst. Speziell in dieser Saison war er unser emotionaler Leader und hat sich mit seinem attraktiven Spiel zum Publikumsliebling entwickelt.“

Am letzten Spieltag verabschiedeten die Lampertheimer neben Putuntica auch ihre Nummer drei Nicholas „Nick“ Tio. Der US-Amerikaner, in der Rückserie mit einer 9:1-Bilanz, wird voraussichtlich bei Liga-Konkurrent TTC Herne eine Chance im vorderen Paarkreuz bekommen. In der Sedanhalle sorgten die beiden Leistungsträger auch sportlich für einen versöhnlichen Abschluss: Putuntica gewann seine beiden Einzel und das Doppel mit Istvan Molnar, Tio setzte sich in fünf Sätzen gegen Borsums Patrick Landsvoigt durch.

Ob der TTC in der kommenden Runde an diesen „Riesenerfolg“ (van gen Hassend) anknüpfen kann? Lampertheims Vorsitzender lässt es offen. „Ein neuer Sponsor kam bis jetzt leider nicht dazu. Dafür haben uns zwei Spieler verlassen“, meint van gen Hassend, der aber zuversichtlich ist, für gleichwertigen Ersatz zu sorgen. Für drei TTC-Cracks geht die Saison über Ostern in die Verlängerung: Putuntica, der Litauer Udra und Tio treten bei den Weltmeisterschaften in Budapest an. cpa/sm

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.04.2019