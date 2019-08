Volker Pitz glaubt an bessere FSG-Zukunft

Bensheim.Auch wenn es der Blick auf die Tabelle der Fußball-Kreisliga C nicht unbedingt vermitteln mag, bei der FSG Bensheim blickt man zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft. Aktuell ziert der Absteiger noch das Tabellenende der Spielklasse, doch in der Weststadt ist man sich sicher, dass der Weg der jungen Mannschaft in den nächsten Wochen nach oben führen wird.

Anlass dazu geben die

...