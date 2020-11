Volleyball erst wieder im neuen Jahr

Frankfurt.Volleyball-Punktspiele in den hessischen Ligen wird es frühestens im Januar wieder geben. Über diesen Beschluss der Landspielkommission informierte nun der Hessische Volleyballverband (HVV), der den Spielbetrieb mit dem Beginn der Corona-Beschränkungen (Sportverbot, Hallenschließungen) Ende Oktober vorerst nur bis zum 30. November unterbrochen hatte.

In der Kommissions-Sitzung herrschte nach Verbandsangaben Einigkeit darüber, dass die Saison aufgrund der aktuellen Pandemiesituation und der fehlenden Trainingsmöglichkeiten erst im neuen Jahr fortgesetzt werden sollte. Aktuell rechnet der HVV damit, dass eine Wiederaufnahme der Spiele frühestens Ende Januar oder Anfang Februar erfolgen kann. Die verlängerte Pause gilt für den Erwachsenen-, BFS-, Jugend- und Seniorenbereich gleichermaßen.

Neue Pläne und Wertungen

Basierend auf der Annahme, abhängig vom Infektionsgeschehen erst nach den Weihnachts-Feiertagen zunächst das Training und danach auch die Spieltage wieder aufzunehmen, erscheint es den Verantwortlichen – selbst bei Verlängerung der Saison – „nicht realistisch, noch eine komplette Hin- und Rückrunde spielen zu können“. Daher wird die laufende Saison bereits jetzt in eine Einfachrunde umgewandelt. Das bedeutet, jedes Team spielt nur einmal gegen die anderen Mannschaften der Liga, einschließlich der bereits gespielten Begegnungen. Eine ähnliche Lösung strebt die Regionalliga an, in der die Damen der TSV Auerbach aufschlagen.

Die Spielpläne werden entsprechend angepasst, wobei nach Möglichkeit die Heimmannschaften bleiben sollen, um reservierte Hallen nutzen zu können. An den Details zur Wertung, zum Auf- und Abstieg, sowie zu möglichen Relegationsspielen einer solchen Einfachrunde wird aktuell gearbeitet.

Umfragen bei den Mannschaften

Darüber hinaus werden die Möglichkeiten besprochen, wie verfahren werden soll, falls die laufende Saison nicht bis Ende April abgeschlossen werden kann. Bis zum 18. Dezember werden die Mannschaftsverantwortlichen über die Staffelleitungen kontaktiert, um direkte Rückmeldungen zu erhalten.

Die Landesspielkommission wird am 5. Januar erneut tagen und über die weitere Vorgehensweise beraten. In der Verbands-Mitteilung heißt es abschließend: „Wir wollen dafür sorgen, dass wir unseren Sport so bald und so gut ausüben können, wie es in diesen Zeiten möglich ist. Wir werden auch in Zukunft auf euch Mannschaften und Vereine angewiesen sein, die eine hohe Flexibilität beibehalten und gemeinsam Lösungen entwickeln müssen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.11.2020