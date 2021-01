Volleyball-Saison in Hessen beendet

Frankfurt/Bergstraße.Aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Situation hat sich die Spielkommission des Hessischen Volleyballverbandes (HVV) beschlossen, die bisher pausierende Saison in allen Ligen sofort zu beenden. In einer Umfrage zu den möglichen Optionen einer Fortsetzung des Spielbetriebs hätten sich laut einer HVV-Mitteilung bereits im Dezember 55 Prozent der teilnehmenden Vereinsvertreter für eine Verkürzung auf eine Einfachrunde und 40 Prozent für eine Beendigung ausgesprochen.

Aktuell seien durch die andauernden Einschränkungen bis mindestens Ende Januar kein Mannschaftstraining möglich und einige Sporthallen langfristig nicht nutzbar, da sie zu Impfzentren umfunktioniert wurden. Zudem seien die Aussichten auf eine rasche Entspannung der Situation nach wie vor so zweifelhaft, dass die Kommission eine verkürzte Saison nicht länger als durchführbare Option ansah. Das bedeutet, dass es in diesem Jahr in allen hessischen Klassen keinen Auf- und Absteiger geben wird. Aktuell wird im Verband an möglichen, alternativen Spielformen bei einem Rückgang des Infektionsgeschehens getüftelt.

Regionalliga-Team muss warten

Zwar liegt seitens des nationalen Verbandes (DVV) noch keine Entscheidung vor, aber auch die ersten Damen der TSV Auerbach rechnen nicht mehr damit, dass auch die Regionalliga-Saison, egal ob verkürzt oder in Turnierform, fortgesetzt wird. Die Spielerinnen halten sich derweil per gemeinsamer Video-Schalte mit zwei- bis dreimaligen Krafttraining pro Woche fit. red/hs

