Schwanheim.Die Voltigierer des RVV Lindenhof-Schwanheim blicken mit Freude auf die zweite Hälfte der Saison. Als nächstes Turnier steht am Wochenende der Hessencup beim RfV Edertal an. Nach den guten Leistungen aus der ersten Saisonhälfte haben sowohl das Team 1 als auch das Team 2 in der Leistungsklasse „M“ gute Chancen, einen Platz auf dem Podest zu erreichen.

Neben den Turnieren in Molzbach und Butzbach waren die Schwanheimer bei der Süddeutschen Meisterschaft in Alsfeld und der Hessenmeisterschaft in Hungen. Team 1 konnte beide Wettkämpfe für sich entscheiden. Team 2 zeigte sich in ihrer ersten Saison in dieser Leistungsklasse sehr gut und war bei der süddeutschen Meisterschaft zweitbestes hessisches Team hinter dem eigenen Team 1 werden. Trainerin Vera Schober und Trainer Nic Schober sind stolz auf die bisher gezeigten Leistungen beider Teams und ihrer Vierbeiner.

Der Hessencup ist die letzte Sichtung für den Fünf-Länder-Vergleichwettkampf und den M-Cup. Beide RVV-Mannschaften hoffen auf die Nominierungen durch den Fachbeirat zu den nationalen Turnieren und sind deshalb fleißig am Trainieren.