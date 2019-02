Von „auf Schalke“ an die Bergstraße

Bensheim.Auf dem Spielfeld trägt Dennis Jäckel die Rückennummer 16. Am vergangenen Sonntag freute er sich über seine drei Tore im so wichtigen Duell der SSG Bensheim in der 3. Hockey-Verbandsliga gegen die SKG Frankfurt. Leider gab es für die Bensheimer kein Happy End, denn letztlich mussten sie sich mit einem 4:4-Unentschieden begnügen. Vielleicht zu wenig im Kampf gegen den Abstieg, denn bei einem

...