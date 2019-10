Vor Hammer-Auftaktprogramm gewarnt

Bensheim.Am Sonntag bestreitet die HSG Bensheim/Auerbach II ihr zweites Saison-Heimspiel in der Frauenhandball-Oberliga. Um 16 Uhr ist der Tabellenzweite SG Kirchhof II in die Halle der Geschwister-Scholl-Schule zu Gast. Nach zwei Niederlagen in Folge sind die Juniorflames noch nicht richtig in die Gänge gekommen. „Ich hatte davor gewarnt, dass wir ein Hammer-Auftaktprogramm haben – und genau so ist es

...