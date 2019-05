Vorbilder zum Anfassen

Bensheim.Harry Hegenbarth als Trainer der Kleinsten in der Abteilung Basketball beim VfL, hatte die Idee als Saisonabschluss einen Kids-Day der Mannschaften U8, U10 und U12 zu organisieren. Die letztlich gelungene Aktion ging im Rahmen des letzten Heimspiels der ersten Herrenmannschaft in der Regionalliga über die Bühne. „Wir wollten das Team mit einbinden, damit die Kids ihre Vorbilder mal zum Anfassen dabei haben“, so Hegenbarth.

Gesagt, getan. Die Jungs der ersten Herren standen parat, um ein paar Übungen und Spiele rund um den Basketball gemeinsam auszuführen. Die Stimmung war toll, die Teilnahme enorm. „Es hat viel Spaß gemacht“, so einer der „Kleinen“, nachdem ihn der über zwei Meter große Center Tilman Isensee zum Korb gehoben hat.

Am Ende des Kids-Days wurde erstmalig die Teamvorstellung des Regioteams mit den Kids geprobt. Die vielen Zuschauer inklusive der Eltern konnten das bestaunen.

Ab sechs Jahren können die Kids bei Harry Hegenbarth anfangen, Basketball zu spielen und zu lernen. Der Spaß steht bei dem ehemaligen Bleichrocker natürlich immer an erster Stelle. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.05.2019