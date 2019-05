Vordere Plätze bei Jugend-Rangliste

Bensheim.Mit mehreren Nachwuchsspielern startete der TV Bensheim beim ersten Jugend-Ranglistenturnier des Badmintonbezirks Darmstadt in Seeheim. Unter den 100 Kindern und Jugendlichen waren erstmals auch Gäste aus dem Bezirk Frankfurt.

In der Altersklasse U19 startete Lucille Asser vom TV Bensheim im Mixed und Doppel. Sie sicherte sich in sehr souveränen Matches mit ihrem Partner Tim Hiemenz aus Dieburg den zweiten Platz. Antonia Dächert dominierte mit Florian Volk (TSV Auerbach) die Mixed-Disziplin in der Altersklasse U17. Der erste Platz im U19-Doppel ging an Antonia Dächert und Elisa Scheele.

Im Einzel musste sich Elisa Scheele ihrer Konkurrentin Lucia Nguyen vom BV Darmstadt im Finale in drei spannenden Sätzen geschlagen geben und belegte damit einen weiteren zweiten Platz. Leona Frimmel verlor in der Altersklasse U13 im Einzel das Finale gegen Ihre Gegnerin aus Frankfurt und belegte somit ebenfalls den zweiten Platz. Max Kaiser und Dominik Weigold starteten in den jeweiligen Einzeldisziplinen und konnten dort wertvolle Erfahrung sammeln.

Tags darauf startete Leona Frimmel zusätzlich in Bad Kreuznach beim Mini-Cup und belegte hier in der Altersklasse MJ10 einen starken zweiten Platz. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.05.2019