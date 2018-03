Anzeige

Von Natur- auf Kunstrasen

Der SV Zwingenberg wird jedoch nicht auf seinem neuen, aber noch nicht offiziell eingeweihten Kunstrasenplatz die Punktspielpremiere geben, sondern Nachbarverein SC Rodau. Bevor die SVZ-Partie am Sonntag angepfiffen wird, trägt der SCR bereits ab 12.45 Uhr seine B-Liga-Begegnung gegen Affolterbach aus. Dieses wurde vom Rodauer Naturrasenspielfeld auf den Zwingenberger Sportplatz verlegt.

Ausschluss und erster Absteiger

In der Gruppenliga wird am Wochenende zumindest an zwei Orten nicht wie geplant der Ball rollen. Die Heimbegegnun der SG Unter-Abtsteinach gegen Sandbach wurde abgesagt und auf den 22. März neu terminiert. Der personell gebeutelte TV Lampertheim tritt auch bei RW Walldorf und damit zum dritten Mal in dieser Saison nicht an.

Dies zieht den Ausschluss aus den Spielbetrieb und den Abstieg nach sich. Sportausschussmitglied Stefan Gudowius meinte noch am Donnerstag: „Die Zeichen stehen schlecht. Stand jetzt haben wir sechs Spieler und viele Fragezeichen.“ Gestern stand fest, dass der TV keine Elf stellen kann. rs/hs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.02.2018