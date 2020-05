Vorfreude überwiegt die Skepsis

Mannheim.Besondere Umstände fordern besondere Maßnahmen – die turnusmäßige Pressekonferenz des SV Waldhof vor dem jeweiligen Spieltag machte da am Donnerstagmittag keine Ausnahme. Trainer Bernhard Trares war der Journalisten-Runde per Video aus dem Quarantäne-Hotel in der Mannheimer Innenstadt zugeschaltet und schien sich in der Übergangsbleibe gut eingerichtet zu haben. An der Pinnwand hinter ihm

...