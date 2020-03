Vorzeitiger Meisterjubel

Bensheim.Mit einem 30:28 (18:18)-Sieg am drittletzten Spieltag beim einzigen noch ernsthaften Konkurrenten JSG Egelsbach/Langen machte die verlustpunktfreie weibliche Handball-D-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksoberliga perfekt. Dabei sah es zunächst überhaupt nicht gut für die Flames-Talente aus, denn sie starteten überaus nervös und ungewohnt fehlerhaft, so dass sie mit 5:11 (8.) in Rückstand gerieten.

Doch der Spitzenreiter kämpfte sich in die Partie hinein und die Sicherheit kehrte langsam zurück. Es entwickelte sich ein nervenaufreibendes Topspiel, bei dem Bensheim/Auerbach neun Minuten nach der Pause erstmals vorne lag (24:23). Mit 28:28 ging es in die letzten beiden Minuten, in denen dann entscheidend Florine Jordan und Maren Habel für den Primus trafen.

HSG: Joy Siakam, Anna Degen, Jette Buck (6), Florine Jordan (6), Johanna Singer (2), Maren Habel (3), Emma Schäfer (3), Franziska Schuster (5), Allegra Saglimbene, Katrin Kredel (5).

Weibl. B-Jugend; Oberliga: HSG Bensheim/Auerb. - HSG Twistetal 21:16 (10:9). Mit einer starken Mannschaftsleistung, bei der sich alle Spielerinnen gegenseitig immer wieder motivierten, gelang den Bensheimerinnen die Revanche für die 20:30-Hinspielniederlage sowie ein wichtiger Sieg für die Moral.

In einer zerfahrenen ersten Halbzeit hatte die hervorragende Torhüterin Tabea Coors großen Anteil daran, dass sich die Flames-Talente eine Führung erspielen konnten. Als nach der Pause Kathrin Jochem in enge Deckung genommen wurde, stellte sie Trainer Andre Schumacher auf die Außenposition, um Platz für die anderen Spielerinnen zu schaffen – und diese fanden mit variablem Spiel auch immer wieder Lücken, in der Gäste-Abwehr, während Tabea Coors weiterhin glänzend hielt.

HSG: Tabea Coors - Kathrin Jochem (2), Lara Krapp (2), Antonia Müller (5), Emilia Pfoht, Luna Roos (1), Nathalie Schmidt (2), Anna Schuster (2), Merle Senßfelder (2), Lena Stitzel (1), Melanie Vidakovic (3), Erin Yildirim (1). red

