Offenbach/Mannheim.Durch ein spätes Kopfball-Tor von di Gregorio (88.) gewann der SV Waldhof Mannheim das Topspiel in der Fußball-Regionalliga bei den Offenbacher Kickers mit 1:0. Dieser Erfolg war im Kampf um den zweiten (Relegations-)Platz ein echter „Big Point“.

„Wir haben uns jetzt eine gute Ausgangsposition erarbeitet“, attestierte sogar SVW-Trainer Bernhard Trares, der eigentlich äußerst ungern über die Tabellenkonstellation spricht. Mannheim zog am nun punktgleichen Konkurrenten Offenbach vorbei auf Rang zwei, hat aber noch zwei Partien mehr in der Hinterhand als die Hessen. Kickers-Coach Oliver Reck hatte nach der unglücklichen Heimniederlage vor d 13 300 Zuschauern jedoch eine kleine Kampfansage parat. „Ich habe beim Fußball so einiges erlebt, diese Saison ist noch nicht vorbei.“ alex