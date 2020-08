Waldhof-Absage an zwei Stürmer

Mannheim.Der Eindruck war gut, aber nicht gut genug. Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim verzichtet darauf, die Testspieler Yanik Frick (22) und David Tomic (22) unter Vertrag zu nehmen. „Das haben wir jetzt erst einmal zurückgestellt. Wir suchen weiter nach einer 1a-Lösung“, sagte SVW-Sportchef Jochen Kientz am Freitag dieser Redaktion. Der Liechtensteiner Nationalstürmer Frick, zuletzt beim Schweizer Drittligisten FC Rapperswil-Jona am Ball, hatte im Test bei Verbandsligist Fortuna Heddesheim (2:1) einen Treffer erzielt.

Damit geht die Suche der Mannheimer nach einem neuen Mittelstürmer weiter. „Wir wollen schon zeitnah alles abarbeiten. Aber wir sind auch ein bisschen wählerisch. Irgendeinen zu verpflichten, damit die Öffentlichkeit Ruhe gibt, das machen wir nicht“, sagte Kientz. Der SVW hat hohe Qualitätsansprüche, ist aber nicht bereit, wirtschaftliche Abenteuer einzugehen. In diesem Spannungsfeld sondiert Kientz den Transfermarkt – und im Hintergrund tickt die Uhr Richtung Saisonstart. Schon am Dienstag steht das Achtelfinale im badischen Verbandspokal an (Gegner FV Mosbach oder SpVgg Hainstadt), am Samstag danach geht es zum bfv-Halbfinale der Vorsaison bei Landesligist ASC Neuenheim. alex

