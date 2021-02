Waldhof-Flaute an der Ostsee

Rostock/Mannheim.Die Rückfahrt war quälend lang, mehr als neun Stunden benötigte der SV-Waldhof-Tross, bis er in der Nacht auf Sonntag gegen halb zwei am Alsenweg angekommen war. Neun lange Stunden Zeit, um zu überlegen, warum es für die Mannheimer beim 0:1 (0:1) bei Hansa Rostock an der Ostsee wieder nicht mit etwas Zählbarem in der 3. Fußball-Liga geklappt hatte, warum das Offensivspiel gegenüber der Partie

...