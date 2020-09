Waldhof-Härtetest ohne weitere Neue

Mannheim.Geplant war eine Testspielreihe aus vier Halbzeiten zu je 30 Minuten – aufgrund der Personalknappheit beim SV Waldhof wird daraus jetzt eine normale Partie zu 90 Minuten am heutigen Samstag gegen den Zweitligisten Karlsruher SC. Wegen eines Rasenpilzbefalls in der Quadratestadt musste dieser SVW-Härtetest kurzfristig nach Karlsruhe verlegt werden. Aus Sicherheitsgründen findet die Partie an einem unbekannten Ort und ohne Zuschauer statt. Für den Fußball-Drittligisten aus Mannheim beginnt die Saison am 13. September (Sonntag) mit der ersten DFB-Pokalrunde gegen den SC Freiburg (18.30 Uhr) dann so richtig.

„Unser Spielerkader ist einfach noch zu klein“, erklärt Waldhof-Trainer Patrick Glöckner die Reduzierung auf eine Begegnung. Aktuell stehen dem 43-Jährigen nur 14 Feldspieler zur Verfügung. Die gewünschten Verstärkungen lassen weiter auf sich warten, dazu werden Mittelfeld-Abräumer Marco Schuster (Adduktoren) und Innenverteidiger Jesper Verlaat (Rücken) geschont, um kein Risiko im Hinblick auf den Saisonstart einzugehen. Torwart Markus Scholz fällt mit Muskelfaserriss abermals aus.

Es gibt aber auch positive Nachrichten: So kehrt Max Christiansen mit ausgeheilter Fußwunde ins Team zurück, Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx, der lange mit Knieproblemen kämpfte, steht sogar erstmals in dieser Saison wieder im Aufgebot. alex

