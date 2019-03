Waldhof mit Zuschauerrekord

Mannheim.Als sich die Waldhof-Profis am Sonntag zum Auslaufen am Alsenweg trafen, galt es zunächst, noch einige Wunden zu lecken. Marcel Hofrath ließ sich wegen einer Muskelverhärtung in der Wade behandeln, für Kapitän Kevin Conrad (Muskelprobleme im Oberschenkel) und Torhüter Markus Scholz (Platzwunde am Kopf) stehen heute noch weitere Arzttermine an. Die von Spielmacher Timo Kern erwartete „Schlacht“

...