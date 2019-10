Waldhof schnuppert am Sieg

Bauausschuss

Kläranlagen-Ausbau: Lorsch will eine Vorreiterrolle einnehmen

Ein Tastendruck – und der Dreck ist weg. So einfach funktioniert es hierzulande mit der Abwasserbeseitigung. Alles, was in die Toilette gekippt wird, oder übers Spülbecken in den Abfluss gelangt, ist in Sekundenschnelle entsorgt. ...