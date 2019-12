Waldhof-Serie steht auf dem Spiel

Mannheim.Max Christiansen ging es überhaupt nicht gut. Nur gestützt von zwei Betreuern schaffte es der völlig entkräftete Mittelfeld-Stratege des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim nach dem 0:0 gegen Eintracht Braunschweig am vergangenen Sonntag in die Kabine. Die Kreislaufprobleme des 23-Jährigen waren der Vorbote eines grippalen Infekts, der den gebürtigen Flensburger in dieser Woche komplett außer Gefecht setzte. Sein Einsatz heutigen am Samstag (14 Uhr/live SWR-Fernsehen) beim FSV Zwickau ist äußerst fraglich.

Unabhängig vom Ausgang der Personalie Christiansen wird Trainer Bernhard Trares das Mannheimer Mittelfeld erneut umbauen müssen. Topscorer Dorian Diring holt momentan die Meinung mehrerer Spezialisten ein, wie sein gegen Braunschweig erlittener Knorpelschaden im linken Knie zu therapieren ist. Nach abgesessener Gelbsperre kehrt Marco Schuster jedoch mit Sicherheit ins defensive Mittelfeld zurück, Innenverteidiger Marcel Seegert könnte erneut als zweikampf- und kopfballstarker Sechser auflaufen.

Im letzten Auswärtsspiel des Kalenderjahres geht es für Aufsteiger Mannheim auch um eine außergewöhnliche Serie. 2019 trat der SV Waldhof, der von 800 Fans unter anderem mit einem „Oldschool-Sonderzug“ begleitet wird, die Heimreise aus gegnerischen Stadien noch nicht als Verlierer an. alex

