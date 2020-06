Waldhof-Sieg gegen den Heimfluch

Mannheim.Linksverteidiger Marcel Hofrath riss die Arme in die Höhe, sein Jubelschrei dürfte angesichts des fast menschenleeren Carl-Benz-Stadions bis in den benachbarten Luisenpark zu hören gewesen sein. Und die Profis des SV Waldhof Mannheim hatten schließlich allen Grund zur Freude: Erstmals im Jahr 2020 gelang dem Team von Trainer Bernhard Trares in der 3. Fußball-Liga mit dem 2:1 (0:1)-Erfolg gegen

...