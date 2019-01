Waldhof-Sieg mit neuem Keeper

Mannheim.Das SV Wahlhof Mannheim hat sein erstes Testspiel in der Winterpause 4:1 (1:0) beim Landesligisten FC Türkspor Mannheim gewonnen. Vor 250 Zuschauern kam der in der vergangenen Woche verpflichtete Torwart Miro Varvodic in der zweiten Halbzeit zu seinem ersten Einsatz für den Regionalliga-Tabellenführer. Die Tore für den SVW erzielten Hirsch (27.) und Franzin (62.) zum 2:0 sowie nach dem Anschlusstreffer Weißenfels (77.) und Sommer (82.).

Mete Celik, der sich im Training verletzt hatte, fällt mit einem Außenbandanriss im Sprunggelenk vorübergehend aus. Kevin Conrad und Timo Kern wurden wegen muskulärer Probleme geschont. Die Mannheimer testen weiter am Mittwoch (18 Uhr) beim ASV/DJK Eppelheim und am Samstag (14.30 Uhr) bei der TSG Weinheim. th/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.01.2019