Waldhof siegt zum Jubiläum

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat das erste Spiel im neuen Jahr in der Fußball-Regionalliga 4:1 (3:1) gegen den FSV Frankfurt gewonnen. Vor mehr als 6600 Zuschauern ging der Tabellenführer früh durch einen Doppelschlag von R. Korte (4.) und Meyerhöfer (7.) in Führung. Den Frankfurter Anschlusstreffer durch Koch (22.) beantwortete Kern mit dem 3:1 (37.), Conrad setzte in der 80. Minute noch einen drauf. Waldhof-Rückkehrer Marcel Seegert zeigte eine starke Vorstellung, verlieh der Abwehr mehr Sicherheit. Vorne gab es endlich wieder Zählbares nach Standards – das dritte und vierte Tor fiel jeweils nach einem Eckball.

Schon lange vor dem Anpfiff pilgerten viele SVW-Fans ins Carl-Benz-Stadion, um an den Feierlichkeiten zu dessen 25. Geburtstag teilzunehmen. Torwart-Legende Kari Laukkanen führte den Reigen der Spieler von damals an, die eigens angereist waren. Bei einer Stadionführung mit Martin Willig vom Fanprojekt schwelgten sie in Erinnerungen an das 2:2 im Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC – vor 27 000 Zuschauern, so viele durften seitdem nicht mehr in die Arena. alex/wy/mm

