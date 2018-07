Anzeige

Mannheim.Vor dem Kabinengang am Alsenweg war dieser Tage kaum ein Durchkommen. Meterweit stapelten sich Getränkekisten, die Hitze hat auch auf dem Trainingsgelände des SV Waldhof Mannheim ihre Spuren hinterlassen. Doch die Temperaturen weit über 30 Grad nimmt Kapitän Kevin Conrad gelassen. „Besser so, als wenn es plötzlich kommt“, sagt der Abwehrchef. Ohnehin überwiegt die Vorfreude auf den Saisonstart. „Nach einer anstrengenden Vorbereitung ist es immer gut, wenn es wieder um Punkte geht“, blickt Conrad auf den Auftakt gegen den SSV Ulm 1846 (heute, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion).

Mit den Schwaben erwarten die Mannheimer gleich einen echten Gradmesser. „Der SSV hat einen Umbruch hinter sich und wird als Geheimfavorit gehandelt. Ich denke, die wollen gleich zeigen, dass da gar nicht so viel geheim ist“, erwartet Innenverteidiger Conrad einen lauf- und spielstarken Gegner. Das dürfte nicht zuletzt am neuen SSV-Trainer Holger Bachthaler liegen, der zuletzt U18-Coach in der Nachwuchsakademie von RB Salzburg war und seine Ausbildung zum Fußball-Lehrer unter anderen mit Schalke-Trainer Domenico Tedesco und Julian Nagelsmann absolvierte.

Den möglichen Drei-Punkte-Abzug (wegen des laufenden Einspruchs geht der SV Waldhof zunächst unbelastet in die Runde) blendet Conrad aus. „Bei der großen Konkurrenz sollten wir sowieso so viele Spiele wie möglich gewinnen.“ „Das wird wohl die schwierigste Südwest-Liga aller Zeiten“, sagt Trainer Bernhard Trares, der beim Auftakt auf die Korte-Brüder und Marco Meyerhöfer verzichten muss.