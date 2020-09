Waldhof verspielt die 2:0-Führung

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat unentschieden gegen Viktoria Köln gespielt. Nach einer 2:0-Führung stand am Ende ein 2:2. Vor 2750 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion trafen Arianit Ferati (7. Minute) und Marcel Costly (20.) für die Mannheimer. Ein Eigentor durch Max Christiansen (47.) und der Treffer von Mike Wunderlich (78.) sorgten im zweiten Durchgang für den Endstand. In der zweiten Halbzeit legte sich der Sturm und Drang der „Buwe“ ein wenig, was auch daran lag, das früh der Ausgleich geschluckt werden musste, für den Max Christiansen in der 47. Minute per unglücklichem Eigentor verantwortlich war. In der 60. Minute glichen die Kölner beinahe aus, doch nachdem Mike Wunderlich Bartels schon umspielt hatte, stand der linke Torpfosten im Weg. Danach nahm die Mannheimer Offensive wieder Fahrt auf. Costly scheiterte per Kopfball an Mielitz (68.), auch Garcia, Donkor, Saghiri fanden zwischen der 75. und 76. Minute ihren Meister im Gäste-Torwart. Das rächte sich in der 78. Minute, als Wunderlich zum 2:2-Ausgleich traf. Costly (80.) und Saghiri (83.) hatten bis zum Abpfiff Möglichkeiten zum Ausgleich. kpl

