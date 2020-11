Waldhof will Auswärtssieg

Mannheim.Als der SV Waldhof zum letzten Mal in einem Pflichtspiel auf den VfB Lübeck traf, zog im Mannheimer Mittelfeld ein gewisser Kenan Kocak die Fäden. Das Tor des SVW hütete Carsten Nulle, und als Trainer kassierte Stefan Kuntz seine achte Niederlage im achten Zweitliga-Spiel. Der spätere Vorstandschef des 1. FC Kaiserslautern und aktuelle U 21-Nationalcoach wurde nach dem 1:3 in Lübeck am 25. Mai

...