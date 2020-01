Waldhof will böse Geister vertreiben

Mannheim.An das Stadion des SV Meppen hat der SV Waldhof Mannheim keine gute Erinnerungen, denn hier verpasste er am 31. Mai 2017 im Elfmeterschießen den Sprung in die 3. Fußball-Liga, in der das Team von Bernhard Trares aber als letztjähriger Aufsteiger nun ebenfalls angekommen ist. Und zum Start in die Rückrunde müssen die Waldhöfer (3.) am heutigen Samstag (14 Uhr) in Meppen (7.) ran – und gastieren mit ihrer Auswärtsstärke sowie einer Serie von sechs ungeschlagenen Spielen selbstbewusst im Emsland.

Der SVM ist indes seit neun Partien ungeschlagen und kam bis auf zwei Punkte an Mannheim heran. Bis auf die Langzeitverletzten und Raffael Korte (Grippe, Muskelverhärtung) kann Trainer Trares auf den gesamten SVW-Kader zurückgreifen und hofft, die bösen Geister von 2017 vertreiben zu können. th

