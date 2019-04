Wambold diesmal nicht auf Treppchen

Bensheim.Die Deutsche Meisterschaft im Duathlon in Alsdorf stellte die Sportler am Wochenende vor Ostern vor eine besondere Herausforderung: Nicht die vielen Kilometer (10 km Laufen, 60 km Rad, 10 km Laufen) oder Steigungen und Wind waren das Problem. Es war die Eiseskälte am Sonntagmorgen, knapp über dem Gefrierpunkt mit Schneeschauern für die 450 Starter.

Die SSG Bensheim Triathlon-Abteilung war mit Vincent Kirste und Torsten Wambold in der Altersklasse 40 vertreten. Beide trotzten den Wetterbedingungen und beendeten den Wettkampf. Wambold, letztes Jahr DM-Dritter seiner Altersklasse, gelang diesmal „nur“ Platz fünf. Trotz starker Laufleistung kosteten ihn technische Probleme auf dem Rad wertvolle Zeit. Er überquerte die Ziellinie nach 2:53:46 Stunden.

Kirste folgte mit einem guten siebten Platz in einer Zeit von 3:03:55 Stunden. Beide Sportler freuten sich danach auf die heiße Dusche zum Auftauen. red

