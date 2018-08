Anzeige

Bensheim.Die Nachwuchsfahrer des AC Bensheim beendeten in Wiesbaden die Vorläufe im ADAC-Kart-Slalom Hessen-Thüringen und im Odenwaldpokal. In vier von sieben Klassen sicherten sich die Bensheimer den Sieg beim Odenwaldpokal, insgesamt konnten sich 13 Fahrerinnen und Fahrer für die Meisterschafts-Endläufe qualifizieren.

Bei den jüngsten Startern in der Klasse 0 fuhren Patrick Müller (2.) und Lisa Maria-Ponta (3.) in ihrer ersten Kart-Slalom-Saison gleich einen Podestplatz ein. In der Klasse 1 gab es einen Dreifachsieg für den AC Bensheim durch Kian Eichmann (1.), Nevio Vidal-Casabona (2.) und Philp Mohr (3.), die fehlerfrei blieben.

In der Klasse 2 fuhren Abigail Skelin (1.) und Cosmin Hilgert (2.) einen souveränen Doppelsieg heraus. In Klasse 3 ging es um wichtige Punkte für Collin Lindner. Er fuhr beide Wertungsläufe schnell und fehlerfrei, was ihm den Sieg bei dem Rennen sowie den zweiten Platz im Odenwaldpokal einbrachte.