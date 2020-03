Warterei hat ein Ende: Aufstieg steht nun fest

Auerbach.Gut eine Woche, nachdem der Deutsche Volleyballverband (DVV) sowie der Hessische Volleyballverband (HVV) die Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie vorzeitig für beendet erklärt hatten, steht nun das Ergebnis für die Saisonwertung fest: Die erste Damenmannschaft der TSV Auerbach darf in die Regionalliga aufsteigen.

Sie profitiert von einer zuvor souverän gespielten Saison, bei der sie schon drei Spieltage vor Schluss uneinholbar auf Platz eins als Meister feststand - schließlich hatte sie alle 16 ausgetragenen Begegnungen gewonnen. „Für diejenigen Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs als Aufsteiger beziehungsweise Absteiger eindeutig und sportlich nicht mehr änderbar feststehen, gelten die bestehenden Regelungen, das heißt: Sie steigen auf beziehungsweise müssen absteigen. Aufgrund des Abbruchs der Saison 2019/20 wird ein Meister-Titel aber nicht vergeben.“ So schreibt der DVV in seiner Pressemitteilung zu den gefassten Beschlüssen für die Dritten und die Regionalligen.

Plötzlicher Stillstand

Nach Tagen des stillen Bangens gingen in den Auerbacher Reihen im Anschluss an diese Veröffentlichung Erleichterungs- und Jubel-Smileys über die Smartphone-Displays. Eine Woche kam den Aufsteigerinnen deutlich länger vor, als sie war. Nach einem regulären Training am Vorabend wurde am Freitag, 12. März, plötzlich alles lahmgelegt. Zuerst wurde die Saison von Verbandsseite für beendet erklärt, danach entschied der Auerbacher Verein auf die sofortige Einstellung des Trainingsbetriebs und die Stadt Bensheim untersagte die Nutzung der Sportstätten – mit einem Mal stand alles still und man hielt buchstäblich den Atem an.

Die zusätzliche Unsicherheit bezüglich des Aufstiegs machte die Stimmung bei den TSV-Volleyballerinnen nicht wirklich besser. Um wenigstens in Kontakt zu bleiben, begann die Mannschaft in ihrer Whats-App Gruppe damit, ein Trikot für die neue Saison auszuwählen. Anfang der vergangenen Woche rief Spielertrainerin Monika Liepolt die Spielerinnen auf, sich an die Kräftigungsübungen aus dem Training zu erinnern und diese individuell, möglichst zweimal pro Woche selbstständig durchzuführen.

In den sozialen Netzwerken werden zwischenzeitlich von verschiedenen Sportverbänden Bewegungs- und Fitnesstipps für zuhause gepostet oder auf deren Websites veröffentlicht. Der Trainerstab der Auerbacher Volleyball-Abteilung hat mit einer Sammlung unterschiedlichster Fitnessübungen begonnen, um diese allen zur eigenverantwortlichen Durchführung zur Verfügung zu stellen. Auch Koordinationsübungen mit und ohne Ball kommen vermehrt hinzu. Es wird zu Beginn der neuen Saison essenziell sein, sich irgendwie fit gehalten zu haben, um nicht völlig bei Null anfangen zu müssen und um das Verletzungsrisiko zu verringern. Trotzdem wird es schwer werden, denn an volleyballspezifische Übungen ist aktuell nicht zu denken. Laufen, abstoppen, auf den gespielten Ball reagieren, passend anlaufen und abspringen, Angriffe abwehren etc., alles ist aktuell nicht möglich, da man dies nur in der Halle gemeinsam wirklich üben kann. red

