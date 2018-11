Wegen Personalnot reißt die Serie

Auerbach.Die Siegesserie der TSV Auerbach in der Oberliga der Volleyballfrauen wurde durch die 1:3-Niederlage beim SSC Bad Vilbel unterbrochen. Von Anfang an standen die Chancen der Gäste schlecht. Erneut in ungewöhnlicher Aufstellung und mit wenig Auswechslungsmöglichkeiten begannen die Bergsträßerinnen sehr unsicher. Die mangelnde Abstimmung führte zu vielen individuellen Fehlern.

Einen 2:7-Rückstand konnte die TSV zwar wettmachen, doch Probleme in der Annahme und Abwehr ließen den Gegner erneut davonziehen. Der erste Satz ging mit 25:21 verdient an Bad Vilbel. Ähnlich das Bild im weiteren Verlauf. Gleich zu Beginn unter Druck geraten, kämpften sich die Auerbacherinnen mühsam zurück, aber auch diesen Satz mussten sie mit 23:25 abgeben.

Nach dem Motto „es gibt nichts mehr zu verlieren“, starteten die Auerbacherinnen in den dritten Durchgang. Sie übernahmen zum ersten Mal die Führung und spielten insgesamt befreiter. Insbesondere Marlene Carvalho punktete mit starken Angriffen. Im Block und der Abwehr gelang es endlich, sich auf den Gegner einzustellen und sie belohnten sich mit einem 25:22-Satzgewinn.

Spannend und umkämpft verlief der vierte Satz. Beide Teams zeigten Kampfgeist, was zu langen Ballwechseln führte. Zum Schluss hatten die TSV-Damen knapp das Nachsehen und mussten mit dem 23:25 die Partie abgeben. Für die Auerbacherinnen geht es am nächsten Wochenende weiter, diesmal zu Hause gegen USC Gießen. – Es spielten: M. Carvalho, T. Helfrich, M. Liepolt, P. Stauch, L. Kilgus, L. Weihrauch , F. Xhemali, C. Zeig. red

