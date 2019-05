Wehen-Wiesbaden gegen Ingolstadt

Wiesbaden.Der SV Wehen Wiesbaden ist bereit für die Relegationsspiele um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Den Hessen gelang beim Drittliga-Abschluss am Samstag mit einem 3:2 (2:1)-Sieg beim KFC Uerdingen eine erfolgreiche Generalprobe für die Entscheidungsspiele.

Am kommenden Freitag (18.15 Uhr) empfängt Wehen Wiesbaden den Tabellen-16. der 2. Bundesliga, FC Ingolstadt, zum Hinspiel der Aufstiegsrelegation. Das Rückspiel findet am 28. Mai statt. „Entscheidend ist, dass wir es krönen wollen. Jetzt kommen zwei Spiele – und die wollen wir mit maximalem Erfolg angehen“, kündigte SV-Trainer Rüdiger Rehm an.

Der SVWW blickt auf eine erfolgreiche Saison mit toller Ausbeute zurück. „Die Mannschaft hat 70 Punkte geholt in einer sehr, sehr starken 3. Liga. Wir haben eine unheimliche Rückrunde gestartet und sehr, sehr gut gepunktet. Ich kann der Mannschaft nur Glückwünsche sagen“, freute sich Rehm.

Schon vor dem Saisonfinale hatte die Teilnahme an der Relegation festgestanden. Rehm sagte zum Spiel: „Wir hatten im richtigen Moment das Quäntchen Glück. Ich hoffe, dass wir das weiter beibehalten in den nächsten zehn Tagen und es heute nicht aufgebraucht ist.“ Agyemang Diawusie (6.), Manuel Schäffler (16./Foulelfmeter) und Daniel Kofi-Kyereh (78.) brachten die Gäste dreimal in Führung. Vor rund 3000 Zuschauern waren Johannes Dörfler (14.) und Osayamen Osawe (70.) für den KFC Uerdingen erfolgreich. dpa

