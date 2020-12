Weihnachtsgeschenk für die Fitness

Metropolregion.Die Fitnessgruppe Pfitzenmeier hat ab Samstag (19.) eine Überraschung parat. In einer Pressemitteilung heißt es dazu: „Die Nummer eins in Sachen Wellness, Fitness und Gesundheit hat eine Aktion für alle geplant: den Pfitzenmeier „Winterzauber@home“. Zwar herrscht dabei keine Glatteis-Gefahr, aber in Bewegung kommen wir trotzdem, schließlich lautet das Motto Bock auf Bewegung.“

Mit dem „Winterzauber@home“ bringt Pfitzenmeier die Kurse und Work-outs direkt nach Hause. Der Testlauf während des ersten Lockdowns im Frühjahr in Zusammenarbeit mit dieser Zeitung kam gut an. Über die Website pfitzenmeier.de/winterzauber kann sich jeder reinklicken. Das Besondere: Bis zum 10. Januar sind die zahlreichen Inhalte drei Wochen lang für alle frei verfügbar.

Cardio, Kraft, Dance, Body and Mind, Reha und Gesundheitssport, Kinder und Familie sowie sportartspezifische Trainingsstunden sind die Bereiche, in denen man sich alleine oder als Familie in den eigenen vier Wänden unter Anleitung professioneller Trainer austoben kann. Dazu braucht es keinen fixen Terminplan, Pfitzenmeier stellt die Trainingsvideos auf Abruf zur Verfügung sowie wahlweise 20-minütige Work-outs oder Kurse, die 45 bis 60 Minuten dauern.

Regelmäßiges Kraft-Ausdauer-Training aktiviert nicht nur die Muskeln, sondern verbessert unter anderem auch den Stoffwechsel, senkt den Blutdruck und steigert das Atemvolumen. Da reichen schon zwei- bis dreimal pro Woche 30 bis 60 Minuten, um gesünder zu leben und das Wohlbefinden zu steigern, heißt es in der Pressemitteilung. Bewegung steigert nach Angabe des Unternehmens auch die Knochendichte. Die Zellen, die die Knochensubstanz bilden, vermehren sich und senken das Bruchrisiko, stehen Osteoporose im Weg und fördern die Elastizität der Sehnen. Letzteres ist vor allem im höheren Alter sinnvoll – was nicht heißen soll, dass Bewegung erst später wichtig wird – im Gegenteil. Die positiven Auswirkungen auf den Blutdruck, eine gesteigerte Produktion von roten Blutkörperchen, das gesenkte Infarktrisiko und die verbesserte Gedächtnisleistung sind weitere Vorteile.

„Wer Bock auf Bewegung hat, sollte sich in das vielfältige Angebot aus Kursen und Work-outs reinklicken und die Nummer eins der Region in Sachen Wellness, Fitness und Gesundheit erleben“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red

Info: www.pfitzenmeier.de/ winterzauber

