Weihnachtssingen mit der Waldhof-Hymne

Mannheim.Am Sonntag, 15. Dezember, gibt es im Mannheimer Carl-Benz-Stadion eine Premiere: Erstmals laden die Stadt, Fußball-Drittligist SV Waldhof und der Lions Club Mannheim-Quadrate zum Weihnachtslieder-Singen mit professioneller Begleitung ein. Beginn ist um 16 Uhr (Einlass ab 14 Uhr), die Veranstaltung soll bis gegen 19 Uhr dauern. Der Rheinerlös der Veranstaltung geht an das Kinderhospiz Sterntaler.

Vorreiter in Sachen Stadionsingen ist der FC Union Berlin, wo es das seit 2003 gibt. Nach und nach haben sich weitere Städte und Vereine (etwa Köln, Dortmund oder 1860 München) angeschlossen.

Das Besondere in Mannheim sind unter anderem die vielfältigen beteiligten Akteure: Rolf Stahlhofen und Claus Eisenmann von den Söhnen Mannheims sind ebenso dabei wie der Kinderchor des Nationaltheaters, die Afrokids vom Trommelpalast in Käfertal sowie das Ensemble „Mannheimer Blech“ der Musikhochschule. Moderiert wird das Ganze von Waldhof-Stadionsprecher Stephan Christen im Nikolauskostüm.

Als Allererstes soll bei diesem Stadion-Weihnachtssingen selbstverständlich das Waldhof-Lied angestimmt werden: „Blau und Schwarz, Hand in Hand, Arm in Arm durch unser Land . . .“ Und überhaupt steht, wie im Carl-Benz-Stadion gewohnt, der Fußball im Vordergrund. Auf einem verkleinerten Spielfeld treten zwei Prominenten-Teams gegeneinander an. Die Spielzeit beträgt zweimal 20 Minuten. Dafür zugesagt haben die früheren SVW-Spieler Kenan Kocak, Rainer Adolf, Atilla Birlik, Norbert Hofmann und Dimitrios Tsionanis, dazu Ex-Trainer Uwe Rapolder, Ironman-Sieger Normann Stadler, Handball-Trainer Ben Matschke (Eulen Ludwigshafen) und Alexander Soddy, Generalmusikdirektor am Nationaltheater.

Um einen besseren Klang in einer vollbesetzten Kurve zu erreichen, ist nur die Osttribüne geöffnet. Sitzplätze kosten zwölf Euro für Erwachsene und sechs Euro für Sechs- bis 14-Jährige. Für die angrenzenden Stehplatzblöcke werden acht bzw. vier Euro verlangt. Kinder unter sechs Jahren dürfen gratis rein. Karten gibt es an der Stadionkasse sowie im Vorverkauf beim SV Waldhof (www.tickets.svw07.de). Im Eintrittspreis inbegriffen ist ein VRN-Kombiticket für Busse und Bahnen. sma/mm

