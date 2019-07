Weinbach will schlafenden Riesen wecken

Lorsch.Schon die beiden ehemaligen Trainer Amir Afshar und Tim Schicker haben in der Tvgg Lorsch eine Mannschaft mit Zukunft gesehen, nun ist es an Martin Weinbach, diesen schlafenden Riesen endlich zu wecken. Der neue Coach sieht in seinen Schützlingen ein Team mit großem Potenzial, das, wenn alles gut läuft, in der Fußball-Kreisoberliga unter den ersten fünf mitspielen kann. Ein konkretes

...