Weiße Weste trotz Höhen und Tiefen

Auerbach.Ein etwas ungewöhnliches Heimspiel endete für die Volleyballdamen der TSV Auerbach in der Oberliga mit einem 3:1-Sieg gegen die FSV Bergshausen.

Da sie mit einer idealen Aufstellung antraten, hatten sich die Gastgeberinnen gegen den Tabellenzweiten gute Chancen ausgerechnet. Auf einen zähen Anfang folgte nach wenigen Minuten der Schreck: Mittelblockerin Irene Kirchenschläger verletzte sich bei einer Aktion am Netz. Außenangreiferin Petra Stauch kam für sie aufs Feld.

Statt in Schockstarre zu verfallen, drehten die Auerbacherinnen richtig auf. Die ersten beiden Sätze dominierten sie am Netz und vor allem mit dem Aufschlag. Laura Kilgus und Carola Zeig gelangen druckvolle Aufgabenserien. Damit gingen die zwei Durchgänge souverän (25:13, 25:10) an die Auerbacherinnen.

Doch ähnlich wie im Spiel zuvor ließ die Konzentration im dritten Satz nach. Der Gegner kam besser ins Spiel und parallel dazu machten die Auerbacherinnen viele unnötige Fehler. In der Summe war das zu viel, um den Satz für sich entscheiden zu können (17:25).

Eine fehlerhafte Aufstellung sorgte im vierten Satz kurzzeitig für Chaos. Doch die Auerbacherinnen bekamen dies in den Griff, sie kämpften sich wieder rein und gewannen auch die langen, kraftraubenden Ballwechsel. Liepolts Aufschlagserie brachte sie erneut in Führung und sie behielten bis zum Schluss die Oberhand (25:20). Damit bleiben die TSV-Damen in der heimischen Halle weiterhin ungeschlagen. – TSV: Sinah Düringer, Doro Frühwirth, Tina Helfrich, Laura Kilgus, Irene Kirchenschläger, Monika Liepolt, Janna Lustig, Petra Stauch, Lisa Weihrauch, Carola Zeig, Florida Xhemali. red

