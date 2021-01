„Weltmeister wird, wer noch zehn Spieler hat“

Bensheim.Die Handball-WM sorgte schon im Vorfeld für viel Diskussionsstoff. Von „unverantwortlich“ bis zu „extrem wichtig für die Sportart“ gingen und gehen die Meinungen über die aktuell laufende Weltmeisterschaft in Ägypten auseinander. Auch in der Region sind die Ansichten gespalten.

Lisa Mößinger (frühere Bundesliga-Spielerin und im Marketing der Flames tätig): „Auch wenn ich es als wichtig erachte, dass durch die WM ein Teil unseres Sports am Leben bleibt, wird mir flau im Bauch, wenn man mitbekommt, wie die Verhältnisse in Ägypten sind. Nachdem das Spiel gegen Kap Verde abgesagt wurde, fehlt eine Möglichkeit, sich weiter einzuspielen. Jetzt muss das Team gegen Ungarn auf den Punkt die Leistung abrufen. Ich denke aber, dass das deutsche Team viel Potenzial hat und gerade mit den jungen Spielern und ohne Druck überraschen kann.“

Moritz Brandt (Trainer des Männer-Bezirksoberligisten HSG Bensheim/Auerbach): „Ich finde, dass die WM nicht hätte stattfinden dürfen, auch wenn es für die Vermarktung unserer Sportart schlecht gewesen wäre. Es ist eine reine Lotterie. Die Spielabsage gegen Kap Verde sehe ich für den weiteren sportlichen Verlauf nicht so dramatisch, aber es zeigt auch, dass hier keine WM hätte stattfinden dürfen. Der deutschen Mannschaft traue ich das Halbfinale zu. Mit etwas Sarkasmus könnte man sagen, dass am Ende der Weltmeister wird, der noch zehn Spieler zur Verfügung hat.“

Timo Leister (Trainer des Männer-Bezirksoberligisten HC VfL Heppenheim): „Die Spieler sind Profis und sollen meinetwegen genau wie die Fußballer spielen. In Ägypten gibt es allerdings nicht die gesundheitliche Infrastruktur wie in Deutschland, was die Sache der viel zitierten Blase erschwert. Wäre der langjährige IHF-Präsident nicht Ägypter, wäre die WM bestimmt abgesagt worden. Der deutschen Mannschaft traue ich trotz der Ausfälle einiges zu, denn auch andere Teams sind nicht in Bestbesetzung.“

Renato Ribic (Trainer des Frauen-Landesligisten TuS Zwingenberg): „Ich halte es für richtig, dass die WM gespielt wird. Die Vorkehrungen sind gut und gerade die europäischen Mannschaften haben einen sehr guten medizinischen Stab dabei. Aber darum geht es nur am Rande. Ich denke insgesamt, wir müssen lernen, mit Corona zu leben. Was die sportlichen Aussichten der deutschen Mannschaft angeht, da denke ich, dass Potenzial vorhanden ist. Mein Wunsch wäre ein Halbfinale zwischen Kroatien und Deutschland. Ganz stark sind auch die Skandinavier, insbesondere Norwegen.“

Sascha Köhl (Trainer des Frauen-Bezirksoberligisten HC VfL Heppenheim): „Ich denke, dass die deutsche Mannschaft noch keinen echten Anhaltspunkt hat, wie stark sie ist. Das Spiel gegen Cap Verde wäre wichtig gewesen, um zu testen und an der Abstimmung zu arbeiten. Insgesamt glaube ich, dass gerade die westlichen Mannschaften so professionell sind, dass sie sich außerhalb des Feldes schützen. Auf dem Spielfeld ist das von den Gegnern abhängig und schwer zu beeinflussen. Dass die WM überhaupt stattfindet, halte nicht wirklich für verantwortungsvoll. Wenn das deutsche Team wegen Corona-Fällen abreißen müsste oder die WM nicht beendet wird, dann hat der Handball-Sport richtig Probleme.“

Martina Reinhardt (Spielertrainerin des Frauen-A-Ligisten TuS Zwingenberg): „Ich bin erstmal gespannt, ob überhaupt das Spiel gegen die Ungarn stattfinden wird, nachdem die ja vorher gegen Kap Verde gespielt haben. Ich hoffe, dass die WM irgendwie zu Ende gespielt wird und die junge deutsche Mannschaft Erfahrung sammeln kann.“

David Wiegand (Spielertrainer des Männer-B-Ligisten TV Einhausen): „Es gibt gute Gründe für die WM, gerade das mediale Interesse. Aktuell denke ich aber, dass es besser gewesen wäre, die WM abzusagen oder ein Statement zu setzen und dort nicht anzutreten. Ich gehe davon aus, dass noch das ein oder andere Spiel wegen Infektionsfällen nicht stattfinden kann. Unserer Mannschaft traue ich trotz der Absagen einiger Leistungsträger das Halbfinale zu.“ tip/Bild: Neu

