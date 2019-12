Wenig Spannung im Stadtderby

Heppenheim.Die vierte und fünfte (9:6-Sieg in Gronau, siehe gesonderter Bericht) Tischtennismannschaft des TTC Heppenheim siegten zur Saison-Halbzeit und setzen sich in den oberen Tabellenhälften ihrer Ligen fest. Die TTC-Sechste musste sich in der 1. Kreisklasse zwar 4:9 gegen den TV Bürstadt V geschlagen geben, hält aber Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen.

Bezirksklasse: TTC IV – TV Ober-Laudenbach 9:1. Das Stadtderby war eine deutliche Angelegenheit für die Heppenheimer. Allerdings mussten sich Elbert/Schaumann und Stimmler/Dingeldein bei ihren Fünfsatzerfolgen deutlich strecken. Dennis Stimmler bewies gegen Bäurle starke Nerven und feierte einen 3:2-Erfolg nach 0:2-Rückstand. Den Ehrenpunkt der Gäste sicherte der ehemalige Heppenheimer Hajo Clara gegen Torsten Elbert (3:1). Im Spitzeneinzel hatte Phil Harpe mit Clara wenig Mühe und machte mit seinem 3:0-Erfolg den Gesamtsieg klar. – TTC-Punkte: Harpe/Rohde, Elbert/Schaumann, Stimmler/Dingeldein, Harpe(2), Rohde, Stimmler, Dingeldein, Schaumann. drei/ü

