Werner Klug, Umweltreferent im Sportkreis Bergstraße, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Die Kollegen vom Sportkreis-Vorstand gratulieren dem noch sehr agilen und mobilen „Achtziger“ aus Heppenheim, der dieses Amt seit 2003 ausübt, nachdem er zuvor bereits mehrere Jahre im Umweltausschuss des Sportkreises als Vertreter des Motorsports mitgearbeitet hatte.

Seinen Weg in den Umweltausschuss und damit in die Arbeit des Sportkreises fand Werner Klug über den Motorsport. 1956 war er Gründungsmitglied der Motorsportvereinigung Hammelbach. Im Odenwald hatte der Sudetendeutsche nach der Vertreibung eine neue Heimat gefunden. Und hier war es der Sport, der die Integration eines Zugezogenen bewirkte. In der MSV war er vor allem ein begeisterter Teilnehmer an Internationalen Motorradsternfahrten, die ihn unter anderem zurück in die alte Heimat führten.

Umzug nach Heppenheim

Im Laufe seiner jetzt 62-jährigen Mitgliedschaft im Verein übernahm er immer wieder Verantwortung. Zwölf Jahre war er stellvertretender Vorsitzender und weitere 15 Jahre Beisitzer im Vorstand, obwohl er seinen Wohnort zwischenzeitlich nach Heppenheim verlagert hatte. Dort wiederum brachte er sich über 40 Jahre beim Turnverein Heppenheim ein. Wie nah er selbst in diesem hohen Alter noch seinem Sport ist, wird durch die im Jahr 2011 errungene Deutsche Meisterschaft im Tourensport des DMV unter Beweis gestellt.