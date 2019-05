Wichtiger Sieg für die Moral

Fürth.Fußball-Gruppenligist FC Sportfreunde Heppenheim verbesserte mit einem 1:0-Sieg im Kellerduell beim FC Fürth seine Ausgangslage im Abstiegskampf, während die Odenwälder nur noch auf eine wundervolle Rettung hoffen können. „Das war es für uns in der Gruppenliga, es ist vorbei“, hat Alexander Langguth, Sportlicher Leiter des FC, jedoch seine Zuversicht verloren. Auf der Gegenseite befand SF-Trainer Aiad Al-Jumaili: „Der Sieg war wichtig für unsere Moral.“

Es war ein Spiel der vergebenen Chancen, zumindest aus Sicht der Gäste. Brandon Wiley traf in der zweiten Halbzeit die Latte, zudem sei seinem Team ein Foulelfmeter verwehrt worden, ärgerte sich Al-Jumaili. In der 64. Minute bekam Heppenheim dann aber nach einem Foul von Tim Kaffenberger doch noch einen Strafstoß zugesprochen, und Wiley verwandelte zum Siegtreffer. Aus Sicht von Langguth war es ein fragwürdiger Elfer.

Schlussendlich brachten sich die Fürther aber auch selbst um ihre Chance, präsentierten sich zwar kämpferisch, nutzten aber ihre Tormöglichkeiten nicht. Kurz vor Abpfiff wurde Tim Gensel in die Zange genommen, der Fürther hatte seine Emotionen nicht im Griff und flog wegen Meckerns mit Rot vom Platz. Damit spitzt sich die Personalsituation bei den Fürther weiter zu.

Die Sportfreunde sind in Sachen Klassenerhalt noch im Rennen, zumal es danach aussieht, dass nur fünf Teams absteigen; falls die SG U.-Abtsteinach in der Verbandsliga Süd verbleibt. sogar nur vier. Dann wäre Heppenheim als Tabellen-14. am rettenden Ufer. Unabhängig davon freute sich Al-Jumaili gestern einfach nur über einen verdienten Sieg seines ersatzgeschwächtes Team.

FC Sportfreunde Heppenheim: Cetin, Bunyaku, Pritchett, De Simone, Dominik Schmitt, Sogukcesme (81. Visar Korbi), Wiley, Abdelkader (88. Merzak), Anhölcher, Fischer, Moh Amar (90. + 3 Breuer).

Tor: 0:1 Wiley (64., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Karras (Griesheim). – Zusch.: 80. – Beste Spieler: –. jz

