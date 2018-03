Anzeige

Auerbach.Die TSV Auerbach macht weiteren Boden im Abstiegskampf der Kreisoberliga gut. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Alemannia Groß-Rohrheim kamen die Rot-Weißen zu einem 2:1-Erfolg und diesen bewerte Jürgen Roth nach dem Schlusspfiff als absolut verdient.

„Wir waren heute über 90 Minuten die klar spielbestimmende Mannschaft, haben im ersten Spielabschnitt aber einfach vergessen, unsere Chancen zu nutzen“, berichtete der TSV-Funktionär: „Das haben wir in Halbzeit zwei, in der wir auch die nötige Geduld an den Tag gelegt haben, bedeutend besser gemacht und aus diesem Grund den Platz auch verdienter Sieger verlassen.“ Von Groß-Rohrheim hatten sich die Auerbacher mehr erwartet, die Gäste haben sich nicht unbedingt in der Form eines Tabellenzweiten präsentiert.

TSV Auerbach: Durak (19. Westhoff) – Ghawas, Pommerenke (46. Disser), Bostan, Wickler, Fuchs, Kugler, Schmidt Döll, Gaggiano, Demi (58. Henke).