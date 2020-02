Wichtiger SSG-Sieg im Abstiegskampf

Bensheim.Die Hockey-Spielerinnen der SSG Bensheim feierten mit dem 3:2 beim SC 80 Frankfurt III einen eminent wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Verbandsliga. Jetzt ist aus eigener Kraft sogar noch Tabellenplatz zwei am Ende der Runde drin. Zwei Spieltage vor Schluss steht Bensheim auf dem dritten Rang und benötigt für den sicheren Klassenerhalt noch einen Punkt aus den Spielen zu Hause gegen den Tabellenzweiten Rüsselsheim (So. 11 Uhr, Weststadthalle) und am 1. März beim aktuellen Schlusslicht Limburg.

Die SSG-„Greeneagles“ gingen in Frankfurt von Beginn an sehr konzentriert zu Werke und hatten das Spiel unter Kontrolle, doch einmal mehr war die Chancenverwertung mangelhaft. So reichte es nur zum 0:1 durch Dreizler, ehe die Gastgeberinnen ausglichen. Die zweite Halbzeit begann Bensheim nervös, geriet unter Druck und mit 1:2 in Rückstand (40.). Nach einer Auszeit besannen sich die Bensheimerinnen auf ihre Stärken, spielten nun deutlich kampfeslustiger und selbstbewusster auf, was mit den Treffern von S. Weisenstein (50.) und Klug (52.) belohnt wurde.

SSG: Weickert – Dreizler, Heinz, Hillenbrand Klug, Knoll, Ohlemüller Reidel, Reibold, H. Weisenstein, J. Weisenstein, S. Weisenstein. red

