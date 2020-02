Wichtiger TVB-Sieg gegen Schlusslicht

Bensheim.Am zweiten Spieltag der Rückrunde in der Badminton-Bezirksoberliga festigte die dritte Mannschaft des TV Bensheim mit einem 6:2-Sieg gegen Schlusslicht SG Weiterstadt ihren Platz im Tabellenmittelfeld.

Kathrin Flaum absolvierte ihr erstes Rundenspiel nach langer Verletzung und war gleich erfolgreich. Sowohl im Doppel mit Pia Vierneisel als auch im Einzel ließ sie ihren Gegnerinnen nicht viel Spielraum.

Spannung bei Paulin und Massoth

Auch im zweiten Herrendoppel gingen Scheele/Singh in zwei Sätzen als klarer Sieger aus der Partie (21:17, 21:10). Spannender machten es Jörg Paulin und Sascha Massoth, die sich im dritten Satz knapp geschlagen geben mussten (22:20, 20:22, 18:21). Beide punkteten dann in ihrem zweiten Spiel. Massoth bezwang seinen Gegner im Einzel in drei Sätzen (21:11, 18:21, 21:10) und auch das gemischte Doppel Paulin/Vierneisel siegte im dritten Satz (20:22, 21:14, 21:14). Nach einem souveränen ersten Satz kassierte Christian Scheele knapp den Ausgleich, sorgte aber im dritten Satz für den sechsten TVB-Punkt (21:8, 20:22, 21:18). red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.02.2020